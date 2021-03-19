Согласно данным Downdetector социальные сети Instagram и Facebook, а также мессенджер WhatsApp испытывают временные проблемы. Причины технических неполадок пока неизвестны.
Как отмечают пользователи, Instagram не открывается и не обновляется. В районе 20:00 по МСК о неполадках сообщили около 22 тысяч пользователей, столько же заявили и о сбоях в работе WhatsApp.
Больше всего технические проблемы с сервисами испытывают пользователи Европы и европейской части России.
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