Застрявших на льдине в Гарколово рыбаков оказалось около 120 человек — их эвакуируют вертолетами

Появились подробности спасательной операции, развернувшейся в субботу, 20 марта в Старом Гарколово, где в ледяной ловушке оказались больше 100 рыбаков.

По последним данным льдина с людьми отошла от берега на расстояние двух километров. Местный егерь, наблюдающий за событиями, утверждает, что на льдине находилось порядка 120 человек.

В редакцию ivbg.ru поступила информация, что в 11:37 для эвакуации вылетел первый вертолет. На месте работает поисково-спасательный отряд «Красная горка». Помогает им одно судно на воздушной подушке и два вертолета.

На текущий момент необходимо эвакуировать порядка 45 человек.