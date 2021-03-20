Среди тех, что прошел вакцинацию: 3012 медицинских работника, 2006 работника сферы образования, 813 работников сферы соцзащиты, 712 работников силовых структур.

После запуска прививочной компании от коронавируса в Ленобласти, оба этапа вакцинации прошли 36 661 человек – это 60 % от общего числа вакцинированных. Всего в Ленобласти на эти цели использовали 60 322 комплекта российской вакцины «Спутник V».

В регистр при этом внесены 61 345 человек (100% вакцинированных) – статистика учитывает поставку и федеральную квоту, выделенную на Сосновый Бор. Среди вакцинированных: 3012 медицинских работника, 2006 работника сферы образования, 813 работников сферы соцзащиты, 712 работников силовых структур. Об этом рассказали online47.ru.

Россельхознадзор в конце апреля представит вакцину от COVID-19 для животных, предзаказ на препарат уже открыт.