Россия в конце апреля представит вакцину от COVID-19 для животных 

Россельхознадзор в конце апреля представит вакцину от COVID-19 для животных, предзаказ на препарат уже открыт.

Сейчас вакцина «Карнивак-Ков» проходит процедуру регистрации и появится на рынке в ближайшее время, сообщает ведомственное издание «Ветеринария и жизнь».

Вакцина «Карнивак-Ков» предназначена для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек и является разработкой научного учреждения Россельхознадзора — Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

Тем временем в Ленобласти заканчиваются запасы вакцины от коронавируса, а сроки ближайших поставок не сообщаются. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 126 человек. Общее число заболевших — 38 408, выздоровели — 35 409.