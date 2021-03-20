Аварийно-ремонтные работы проводятся на магистральном водоводе «Невский водопровод» с вечера пятницы.

Крупная авария на сетях стала причиной перебоя холодной воды в в Тосненском районе Ленобласти. На данный момент специалистами проводятся работы по демонтажу трубы в поселке Красный Бор.

— Прорыв сети, которая находится на проезжей части, но не асфальтированной. Грунт промёрзший, сняли его, нашли утечку, будем устранять. Все дома обеспечены водой — направлены пять машин с бочками, вода включается по графику. Начинаются работы по демонтажу трубы, завтра весь день тоже будем работать, — рассказал 78.ru генеральный директор АО «ЛОКС» Василий Медведев.

Постоянная подача холодной воды в посёлке Красный Бор отключена до 6 часов утра 22 марта. В субботу и воскресенье вода подаётся в дома по графику: с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00. По нескольким адресам с 10:00 до 18:00 организован подвоз питьевой воды цистернами объёмом 8 кубометров. Об этом рассказали 78.ru.