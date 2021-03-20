Ночью на территории региона пройдет снег и до -6 градусов, а днем от -1 до +4 градусов, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В воскресенье на территории Ленобласти ожидается облачная погода с осадками.

Днем в регионе пройдут осадки преимущественно в виде мокрого снега или снега с дождем. Скорость ветра 7-12 м/с, а температура днем -1…+4 градусов.

Ночью на территории региона пройдет также ожидается снег. Местами он будет довольно сильным, а на западе перейдет в мокрый. Местами – метель и порывы ветра до 15 м/с. Столбики термометров покажут от -1 до -6 градусов. Об этом рассказали online47.ru.