В комментариях пернатых назвали «вестниками радостных дней».
В Ленинградскую область пришла весна, а вместе с ней оживились и пернатые: так, субботним днем жители Луги заметили в реке стаю белых лебедей. Кадрами они поделились в группе «Подслушано в городе Луга» «ВКонтакте».
«Белые лебеди, Бога посланники, Вестники радостных дней. Счастьем наполнили вечные странники Души обычных людей», — поэтично прокомментировал запись один из подписчиков.
Вам будет интересно
Блогер-биолог Павел Глазков рассказал о дальнейшей судьбе зимующих в Финском заливе пернатых. Стая из 50 оставшихся в Финском заливе в районе...
23.01.2021 680