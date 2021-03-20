В комментариях пернатых назвали «вестниками радостных дней».

В Ленинградскую область пришла весна, а вместе с ней оживились и пернатые: так, субботним днем жители Луги заметили в реке стаю белых лебедей. Кадрами они поделились в группе «Подслушано в городе Луга» «ВКонтакте».





«Белые лебеди, Бога посланники, Вестники радостных дней. Счастьем наполнили вечные странники Души обычных людей», — поэтично прокомментировал запись один из подписчиков.