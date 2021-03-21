Фото: исторический особняк Нобеля в Петербурге пострадал от вандалов

В старинное здание на Пироговой набережной проникли неизвестные. От рук злоумышленников пострадали мебель, камины и рояль.

Были приложены усилия, чтобы повредить предметы быта. Также вандалы разрисовали поверхности надписями и вскрыли старинный сейф, который был заперт несколько десятков лет.

Вам будет интересно В Гатчине юный герой вытащил упавшую в колодец с нечистотами собаку Историей спасения четвероногого друга поделились в местной новостной группе во "Вконтакте". Собаку удалось вытащить усилиями неравнодушных. Как сообщили очевидцы, в... 20.03.2021 190

Особняк Нобеля с 2010 года находится в ведении Санкт-Петербургского государственного университета. До 2010 года здание содержалось за счет города.

Фото: @isgerd_urbex