Видео: задержанный за визу мигрант из Азербайджана напал на женщину-полицейского в Петербурге

По информации ivbg.ru, 19 марта в Невском районе Санкт-Петербурга во время патрулирования задержан за нарушение миграционного законодательства 53-летний гражданин Азербайджана.

Проверка показала, что иностранец нарушил правила пребывания в России. Его доставили в 24-й отдел полиции. Там он оказал сопротивление, когда его попытались поместить в комнату для административно задержанных.

Произошла драка, в ходе которой гражданин Азербайджана ударил 35-летнюю сотрудницу полиции и причинил ей травму руки. Происшествие попало на запись камеры.