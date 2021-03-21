Коллекторы рассказали, кто чаще всего пропускает платежи по кредитам

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), около 25% тех, у кого есть задолженность по кредитам, работают в сфере услуг.

Вторая и третья группы неплательщиков – офисные сотрудники и работники сферы торговли. На них приходятся около 20% и 18% задолженностей по кредитам.

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Самыми образцовыми заемщиками считаются сотрудники финансовых организаций, военные, медицинские работники и учителя.