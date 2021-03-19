Банк России впервые за последние два года повысил ключевую ставку

Центробанк России повысил ключевую ставку на 0,25% до 4,5% годовых. В последний раз повышение проводили в декабре 2018 года.

При этом в Центробанке допускают, что ставка может еще подрасти, так как, по их прогнозам, инфляция достигнет своего максимум уже в марте. Она вернётся к 4% в 2022 году и стабильно закрепится на этом уровне.

“Следующее заседание, на котором будет обсуждаться возможное увеличение или снижение ключевой ставки, состоится 23 апреля 2021 года”, — сообщает пресс-служба Банка России.

Напомним, что с июля прошлого года, ключевая ставка была на историческом минимуме – 4,25%.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила оставить программу льготной ипотеки под 6,5% только в 24 регионах России, Петербурга и Ленобласти среди них нет.