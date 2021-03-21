В России изменили правила отпусков для многодетных родителей

Как сообщает «Коммерсантъ», родители в многодетных семьях смогут дольше пользоваться правом преимущества в предоставлении отпуска.

Ранее многодетным родителям отпуск давали по их желанию в удобное для них время, если они воспитывают трех или больше детей в возрасте до 12 лет. Теперь отпуск им будет предоставляться, пока самому младшему из несовершеннолетних детей не исполнится 14 лет.

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Поправки вносятся в статью 262.2 Трудового кодекса РФ.