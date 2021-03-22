В Ленобласти за сутки выявили 125 новых случаев COVID-19 — данные на 22 марта

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 125 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 38 911, выздоровели — 35 904.

Волосовский район: Зимитицы (+1), Большой Сабск (+1), Калитино (+1), Канаршино (+1).

Волховский район: Волхов (+3), Сясьстрой (+1) .

Всеволожский район: Всеволожск (+14), Кудрово (+5), Янино-1 (+4), Старая (+4), Юкки (+1), пгт. им. Свердлова (+3), Суоранда (+2), Рахья (+1), Кальтино (+1), Кирполье (+1), Малые Пороги (+1) .

Выборгский район: Выборг (+10), Рощино (+4), Советский (+1), Светогорск (+1), Семиозерье (+1), Клеверное (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+7), Тайцы (+3), Сиверский (+1), Вырица (+2), Малое Верево (+1), Елизаветино (+2), Выра (+1), Карташевская (+1), Торфяное (+1) .

Киришский район: Кириши (+4).

Кировский район: Кировск (+3), Отрадное (+2), Горная Шальдиха (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2).

Лужский район: Луга (+7), Оредеж (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+1).

Приозерский район: Приозерск (+5), Петяярви (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+4), Новоселье (+1) .

Тихвинский район: Тихвин (+2), Красава (+2).

Тосненский район: Тосно (+2), Нурма (+1), Ульяновка (+1), Федоровское (+2), Большое Переходное (+1).

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти вакцину получили более 60 тысяч человек. Оба этапа вакцинации прошли 36 661 человек.