Квартиры в Ленобласти и Петербурге оказались самыми маленькими в России

В Ленобласти и Петербурге средняя площадь квартир оказалось самой маленькой в России.

Так, в Ленобласти площадь жилья в среднем составляет 38,9 квадратных метра, в Петербурге – 44,6 «квадратов», сообщают в Минстрое России. В Москве же средняя площадь квартиры составляет 56,2 кв. м, в Московской области — 47,8 кв. м.

Эксперты в области недвижимости считают, что при повышении стоимости «квадрата» площадь жилья в Петербурге и Ленобласти будет и дальше снижаться.

Ранее мы рассказывали, что Петербург и Ленобласть хотят исключить из программы льготной ипотеки. А цена квадратного метра в новостройках в среднем выросла почти на треть.