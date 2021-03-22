Фото: кот Филимон из Выборгского замка показал свои трудовые будни

Старший «мяучный» сотрудник Выборгского музея-заповедника кот Филимон показал в своем Instagram-аккаунте, как проходят его трудовые будни.

«Житие мое. Работу я на работе работаю…», — говорится под фотографиями.

В последнее время у кота множество работы — он немного погряз в бумажной работе и буквально засыпает на рабочем месте, окруженный документами.

Напомним, что кот Филимон уже давно живет в замке и является полноценным сотрудником музея.

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