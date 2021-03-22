В Шлиссельбурге во время пожара в частном доме взорвался газовый баллон — фото

Газовый баллон взорвался во время пожара, произошедшего сегодня ночь в частном доме в Шлиссельбурге Ленобласти.

Как сообщает ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 22 марта в 3.20. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 3.57. Информации о пострадавших не поступало.

Источник: vk.com/shlisselburg1702

Очевидцы сообщают, что в доме жил пожилой мужчина, который остался жив. Его состояние не известно.