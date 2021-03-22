В Ленобласти готовятся к пожароопасному сезону в лесах

Александр Дрозденко утвердил сводный план тушения лесных пожаров на территории Ленобласти на 2021 год.

Следить за пожарной ситуацией в лесах Ленобласти будут 154 видеокамеры и 71 пожарно-химическая станция. Для тушения лесных пожаров будут привлечены почти 5 тысяч человек, около 2,6 тысяч единиц техники и 22 тысячи средств пожаротушения.

В 2020 году в регионе произошло 264 лесных пожара, средняя площадь одного возгорания составила 0,34 га, это самый низкий показатель в России. Также Ленобласть вошла в число трех регионов, где лесные пожары ликвидировались в первые сутки обнаружения – в среднем за 4 часа.

Ранее МЧС предложило многократно увеличить штрафы за лесные пожары.