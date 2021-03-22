Фото: 24,5 тонны швейцарского сыра не допустили в Петербург

На пост Балтийской таможни поступило три партии сыра общим весом в 24521,3 килограмма из Швейцарии на пароме в рефрижераторных полуприцепах.

Получатель товара – фирма из Санкт-Петербурга. Однако сотрудники таможни выявили недостоверные сведения о задекларированных товарах. Дополнительная проверка показала, что на сыре стоят клейма, отличающиеся от указанных на этикетках.

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Было принято решение о возврате груза. Возбуждено административное дело о несоблюдении запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС и РФ.