Предложение выдвинула депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева.

В Петербурге хотят увековечить память социальных работников, погибших во время пандемии коронавируса. Данное предложение выдвинула депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева.

По её словам, социальные работники, оказывавшие помощь горожанам в разгар пандемии, сами нуждаются в социальной помощи. При этом коронавирус забрал нескольких руководителей социальных служб районов.

Глава Комитета по социальной политике Александр Ржаненков позитивно отреагировал на инициативу, пообещал сформулировать конкретные предложения. Об этом рассказали 78.ru.

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