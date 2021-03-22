Ольга Амельченкова: желающих помочь в организации «Диктанта Победы» в 2021 году будет больше

В 2020 году более 25 тысяч добровольцев принимали участие в подготовке международной исторической акции «Диктант Победы», организованной фракцией «Единая Россия».

В 2020 году «Диктант Победы» пройдет 29 апреля. Как сообщили организаторы, часть вопросов будет посвящена первому году Великой Отечественной войны и великими советским полководцам. Из 25 заданий 20 будут посвящены общей военно-исторической теме. И еще пять затронут региональную тематику.

Принять участие в «Диктанте Победы» можно как очно, так и онлайн.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин рассказал, что в 2021 году впервые организуют площадки и в небольших населенных пунктах. Всего будет открыты около 12000 площадок.

Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова подчеркнула, что помочь в организации может любой совершеннолетний житель России. Для этого нужно пройти обучение.

«Это обучение онлайн на специальной платформе «Волонтеров Победы» и непосредственно на площадках проведения «Диктанта Победы», – рассказала Ольга Амельченкова

По мнению Амельченковой, в 2021 году добровольцев станет еще больше.