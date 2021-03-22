В Ленобласти вносят очередные изменения в закон о предоставлении земли многодетным

По мнению депутатов ЗакСобрания, предоставление бесплатных земельных участков многодетным не должно зависеть от вступления их детей в брак ранее 23-летнего возраста.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, соответствующую инициативу депутата Михаила Коломыцева его коллеги рассмотрели на заседании постоянной комиссии по экономике, собственности, инвестициям и промышленности под руководством Сергея Коняева.

«Заключение брака, создание семьи способствует положительной демографической динамике, определяет приоритеты семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии. Это в наше время очень актуально», — считает его автор законопроекта Михаил Коломыцев.

Законопроектом предлагается сохранять право граждан, на предоставление земельного участка в собственность бесплатно, до его реализации, также в случае вступления детей из многодетной семьи в брак. Законопроект направлен на реализацию права граждан, имеющих трех и более детей, на получение бесплатно земельных участков в собственность на территории Ленинградской области.

Законопроект вносит изменения в статью 3 областного закона «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон № 75-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

В соответствии с законом № 75-оз право граждан, имеющих трех и более детей, вставших на учет в соответствии с настоящим областным законом в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно, сохраняется за ними до его реализации независимо от достижения детьми возраста (дети в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме), к моменту получения земельного участка в собственность.

В настоящее время при определении состава многодетной семьи не учитываются дети: в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах; в отношении которых отменено усыновление; отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в законную силу; вступившие в брак.

Следовательно, в случае если ребенок из многодетной семьи, состоящей на учете на получение земельного участка, вступит в брак, к моменту получения земельного участка он уже не будет учитываться в ее составе. Семья в таком случае не сможет подтвердить право на получение земельного участка.

Брачный возраст в нашей стране устанавливается в восемнадцать лет (при наличии уважительных причин возможно вступление в брак с шестнадцати лет и даже до шестнадцати, в исключительных случаях). Получается, что дети из многодетной семьи, в целях сохранения права на предоставление многодетной семье земельного участка, не могут вступить в законный брак, даже в случае достижения брачного возраста.

Постоянная комиссия рекомендовала Законодательному собранию принять законопроект в первом и третьем чтениях.

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