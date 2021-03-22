В Ленобласти победители конкурса губернаторских грантов получили 10 млн рублей

Победителями первого в 2021 году конкурса губернаторских грантов стали 10 социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области.

Общая сумма распределяемых субсидий – 10 млн рублей. Проекты-победители разрабатывают решения в сферах помощи семьям с детьми-инвалидами, социализации людей с ограниченными возможностями, экологического просвещения, защиты природы и патриотического воспитания.

Гранты получат следующие проекты: «ЛОТОС», «Творческие проекты Кайкино», «Город Мастеров», «Место под солнцем», «Новый зоологический музей, «Театральная Компания Ковчег», «Мастерская свободы», «Люби свой край», «Планета добра», «Перспектива».

«Оценивая проекты, поданные на конкурс, эксперты отметили не только их актуальность, но и высокую проработку», – рассказала председатель областного комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен

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В конкурсе приняли участие 78 проектов. К очной защите были допущены 40, победили 10. Скоро будет проведен второй конкурс с объемом субсидий в 35 млн рублей.