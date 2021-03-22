В Ленобласти победители конкурса губернаторских грантов получили 10 млн рублей

Победителями первого в 2021 году конкурса губернаторских грантов стали 10 социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области.
Общая сумма распределяемых субсидий – 10 млн рублей. Проекты-победители разрабатывают решения в сферах помощи семьям с детьми-инвалидами, социализации людей с ограниченными возможностями, экологического просвещения, защиты природы и патриотического воспитания.
Гранты получат следующие проекты: «ЛОТОС», «Творческие проекты Кайкино», «Город Мастеров», «Место под солнцем», «Новый зоологический музей, «Театральная Компания Ковчег», «Мастерская свободы», «Люби свой край», «Планета добра», «Перспектива».
В конкурсе приняли участие 78 проектов. К очной защите были допущены 40, победили 10. Скоро будет проведен второй конкурс с объемом субсидий в 35 млн рублей.