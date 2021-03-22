К середине июня вакцинацию от коронавируса пройдет порядка 30 млн россиян

Министерство здравоохранения планирует, что до 15 июня прививку от коронавируса получит 30 миллионов россиян . Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

О планируемых цифрах вакцинации населения сообщили РИА «Новости». По словам Михаила Мурашко, на данный момент подписан договор на поставку 30 миллионов доз «Спутника V», а также дополнительных доз «ЭпиВакКороны».

«Производственные планы сейчас сверстаны. Поэтому больше 30 млн человек будут вакцинированы, будут до конца мая поставлены дозы вакцины, и привиты они будут где-то ориентировочно до 15 июня», — отметил министр.