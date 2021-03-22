МВД ищет полицейского, ударившего Маргариту Юдину на несанкционированном митинге

Правозащитное объединение «Команда29», которое оказывает юридическую помощь пострадавшей от полицейского на митинге Маргарите Юдиной, получило ответ на запрос от МВД. Ведомство так и не нашло сотрудника, ответственного за удар.

Как сообщает Фонтанка, в ответе, который получили «Команда 29» , говорится, что поиски сотрудника полиции ведутся, а результаты проверки переданы в Следственный комитет.

Также в ведомстве прокомментировали и извинения перед Маргаритой Юдиной. Как отметил замначальника полиции по охране общественного порядка Веселов, извинения приносятся после того, как начальник сотрудника рассмотрит жалобу на его действия со стороны граждан или по результатам суда.