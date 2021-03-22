Эксперт рассказал, как в Петербурге максимально сэкономить на покупке квартиры

Руководитель компании «Только Лучшая Недвижимость» Алексей Лякин поделился мнением, что наиболее бюджетный вариант — переделанная студия, которая продается за 1,5 млн рублей.

«Невские новости» поговорили с Алексеем Лякиным, руководителем компании «Только Лучшая Недвижимость», основателем и преподавателем онлайн Школы Недвижимости, управляющим партнером франшизы АН «НФЦ».

В интервью эксперт отметил, что на данный момент вторичный рынок Северной столицы готов предложить порядка 200 объектов недвижимости стоимостью до 3 млн рублей. При этом, самые дешевые варианты — это комнаты, переделанные в отдельные студии.

Также он утверждает, что в 70-80 % случаев дешевая недвижимость это не только старый и «убитый» ремонт, но и риск столкнуться с юридическими проблемами при оформлении квартиры.

«Основные риски дешевых квартир в новых домах — это, как правило, проблемность самого комплекса. Если мы говорим про вторичные объекты, то здесь самые дешевые объекты — это унаследованные квартиры», — рассказывает собеседник Невских Новостей

Также эксперт предостерегает от покупки и квартир-студий: