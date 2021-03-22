Эксперт рассказал, как в Петербурге максимально сэкономить на покупке квартиры

Руководитель компании «Только Лучшая Недвижимость» Алексей Лякин поделился мнением, что наиболее бюджетный вариант — переделанная студия, которая продается за 1,5 млн рублей.
«Невские новости» поговорили с Алексеем Лякиным, руководителем компании «Только Лучшая Недвижимость», основателем и преподавателем онлайн Школы Недвижимости, управляющим партнером франшизы АН «НФЦ».
В интервью эксперт отметил, что на данный момент вторичный рынок Северной столицы готов предложить порядка 200 объектов недвижимости стоимостью до 3 млн рублей. При этом, самые дешевые варианты — это комнаты, переделанные в отдельные студии.
Также он утверждает, что в 70-80 % случаев дешевая недвижимость это не только старый и «убитый» ремонт, но и риск столкнуться с юридическими проблемами при оформлении квартиры.
Также эксперт предостерегает от покупки и квартир-студий: