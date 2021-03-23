Грузовик опрокинулся на бок после ДТП на трассе «Скандинавия» — видео

ДТП произошло на трассе А-181 «Скандинавия» перед съездом на ЗСД, на этом участке затруднено движение транспорта.
Утром, 22 марта, легковушка Huyndai столкнулась с грузовиком, который от удара опрокинулся на бок. Очевидцы сообщают, что водитель грузового авто жив, но, возможно, пострадал.
Движение в сторону Петербурга сейчас затруднено. Подробности ДТП уточняются.
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22.03.2021 56