Грузовик опрокинулся на бок после ДТП на трассе «Скандинавия» — видео

ДТП произошло на трассе А-181 «Скандинавия» перед съездом на ЗСД, на этом участке затруднено движение транспорта.

Утром, 22 марта, легковушка Huyndai столкнулась с грузовиком, который от удара опрокинулся на бок. Очевидцы сообщают, что водитель грузового авто жив, но, возможно, пострадал.

Движение в сторону Петербурга сейчас затруднено. Подробности ДТП уточняются.