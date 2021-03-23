Уровень безработицы в Петербурге вырос в шесть раз в 2020 году

В конце прошлого года проблемы с трудоустройством испытывали более 102 тысяч жителей Петербурга.

В настоящее время, по данным Смольного, наблюдается положительная динамика. Число безработных в III квартале снизилось. За год в Петербурге было создано 32 тысячи рабочих мест и в качестве самозанятых зарегистрировались 99 823 горожан.

Скачок уровня безработицы в прошлом году связан с пандемией коронавируса.

Ранее в Минтруде России рассказали о снижении числа безработных россиян, на сегодняшний день их число составляет 2,1 миллиона. В Ленобласти с начала года также зафиксирован спад безработицы. За первые два месяца 2021 года уже получили работу 2,7 тысячи жителей.