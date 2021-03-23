Средства направят на реставрацию сооружений Замкового острова.
Министерство культуры РФ направило 254,3 млн рублей на реставрацию исторических сооружений в Выборге, сообщили в администрации Ленобласти.
Средства направят на восстановление погреба под башней Олафа и винного погреба, Кузнечного дворика, двух башен — Райской и Сапожника, юго-западной стены, корпусов, бастионов, крепостных валов и въездной дамбы. Об этом рассказали 78.ru.
Недавно мы рассказывали о том, что макеты башни Святого Олафа в Выборге после реставрации показали в сети.
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