Медики получат долгожданный корпус в декабре этого года.

В петербургской больнице Святого Георгия появится запустят новый шестиэтажный корпус стационара, ожидаемый медиками. Корпус-трансформер вместит в себя 305 обычных коек, а в случае необходимости развернет 401 инфекционную и реанимационные койки.

При разработке подумали и о безопасности врачей и пациентов, учли все санитарно-эпидемиологические меры. Оборудуют отдельные смотровые, санпропускники, реанимацию на 18 коек, три операционных, лабораторию для проведения анализов, а также продумают логистику пациентов.

Всем пациентам в больнице будут оказывать помощь в сердечно-сосудистых, гематологических и онкологических заболеваниях. В корпусе будет возможность проведения диагностики, операций, а также лечения и реабилитации.

Стационар перейдет в обычный режим работы после завершения пандемии коронавируса. Об этом рассказали 78.ru.

Врачей всех специальностей хотят обучить эпидемиологической подготовке.