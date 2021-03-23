Подготовку с «поправкой на ковид» нужно сделать у всех специалистов-медиков, врачей инфекционистов, иммунологов, считает председатель Ассоциации медицинского права Санкт-Петербурга Игорь Акулин.

Как заявил председатель Ассоциации медицинского права Санкт-Петербурга Игорь Акулин, врачей всех специальностей нужно обучить новому предмету — эпидемиологическая подготовка.

«Обязательно нужно добавить к обучению врачей всех специальностей вопросы работы с инфекционными заболеваниями из группы особо опасных инфекций, эпидемиологическую подготовку, организационные алгоритмы для правильного распределения кадровых сил в случае внезапного заболевания или массовых чрезвычайных ситуаций», – считает эксперт.

По мнению Акулина, нужно обратить внимание на кадровую структуру. Инфекционистов, иммунологов, эпидемиологов и всех специалистов-медиков нужно обучать «с поправкой на ковид». Об этом рассказали online47.ru.

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