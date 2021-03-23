Этнопарк будет благоустроен в тематике Древней Руси IX—XII веков и отсылать к проходящему по Ленобласти пути «из варяг в греки».

В Ленобласти хотят построить этнопарк, проект которого сегодня одобрил градостроительный совет. Новой зоне притяжения туристов выделят 150 гектаров в районе деревни Медный Завод.

Парк разделят на три зоны:

— Культурно-досуговая часть с платным входом и большим количеством активностей

— Рекреационная часть с гостиницей, зоной «тихого отдыха», прокатами спортоборудования, спортивными площадками, дорожками, велотрассой, спортивно-оздоровительным комплексом.

— Сервисная часть для размещения инженерных объектов, проживания резидентов и сотрудников парка.

Проект решено назвать в память о славянском сочетании букв «гард», что означало «забор, укрепление, город». Таким образом, это будет «страна городов». В парке появятся зоны для шести этносов: водь, ижора, чудь, вепсы, карелы и словене. В парке будут сельские дворы с трактирами, зонами выставок, мастерскими, а в центре создадут 30-метровый холм с городищем. Построят княжеские и боярские хоромы.

Источник: пресс-служба администрации Ленинградской области Источник: пресс-служба администрации Ленинградской области

Создатели этнопарка планируют, что посещать его будут до 1,2 млн человек в год. Гостиницы и коттеджи в аренду, жильё для персонала также предусмотрены в проекте. Об этом рассказали 78.ru.