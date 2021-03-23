Смольный разрешил трудовым мигрантам вернуться в Петербург

Комитет по труду и занятости населения разместил список компаний, которые смогут пригласить на работу мигрантов. Документ опубликован на сайте Правительства Санкт-Петербурга.
Согласно документу, на данный момент возобновить трудовые отношения с иностранными рабочими сможет пока только ООО «Стройкрафт». Компания является генеральным подрядчиком жилищных комплексов «Новополье, «Орловский парк», «Галактика» и «Кантемировская».
Отметим, что въезд трудовых мигрантов на территорию России был закрыт в середине марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.
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