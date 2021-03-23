Подробности: девочка, попавшая пол лавину в Хибинах, оставалась 12 часов живой

Стали известны подробности трагедии, произошедшей на горном массиве Хибины в понедельник, 22 марта. Как сообщила мама погибшей, девочка 12 часов ждала эвакуации.

«Её сердце билось и она боролась 12 часов в ожидании эвакуации, но чуть-чуть не хватило сил. Утром нам сообщили, что она умерла», — цитирует Фонтанка мать погибшей девочки.

Гибель девочки сейчас расследует мурманский Следственный комитет в рамках дела об оказании небезопасных услуг. Также в ведомстве прокомментировали информацию, поступившую тем же вечером о гибели девочки. Как сообщает Следственный комитет, информация долгое время оставалась противоречивой.

Ранее ivbg.ru сообщал о чрезвычайном положении на горном массиве в Хибинах Мурманской области. В районе 18:00 там обрушилась лавина.