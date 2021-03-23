Бывший полицейский из Ленобласти проведет в тюрьме 7,5 лет за вымогательство взятки

Во вторник, 23 марта бывшему полицейскому вынесли обвинительный приговор за получение взятки в крупном размере. Что примечательно, осужденный был начальником отдела по противодействию коррупции.

В группе ТК «СвирьИнфо» | Подпорожье | Лодейное Поле было опубликовано видео, на котором Дмитрий Костин, городской прокурор рассказал об обвинительном приговоре, вынесенном во вторник, 23 марта бывшему начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Лодейнопольскому району Максиму Лоеву.

Из подробностей дела следует, что подсудимый требовал от бывшего директора крупного предприятия в Лодейном поле денежной суммы в размере 500 тысяч рублей, но сторговался до 300 тысяч. Взамен на это экс-полицейский обещал не заводить уголовное дело на взяткодателя.

Сделка должна была осуществиться через посредника, которого задержали 10 июня 2019 года с поличным сразу после передачи денег. В мае 2020 года задержали и Максима Лоева, ныне осужденного по делу о получении взятки в крупном размере.

Ближайшие 7,5 лет экс-полицейский проведет в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в 1,5 миллиона рублей.