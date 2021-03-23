Владимир Путин сделал прививку от коронавируса

В понедельник, 23 марта в СМИ появилась информация, что Президент России Владимир Путин получил вакцину от Covid-19.

Новостные порталы ссылаются на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента . Подробностей вакцинации президента пока не поступало. Ранее сообщалось, что Владимир Путин собирается делать прививку без лишнего внимания со стороны прессы и общественности.

Отмечается , что глава государства чувствует себя нормально и отдыхать от работы не планирует.

О решении вакцинироваться Президент России Владимир Путин заявил 22 марта во время видеоконференции по вопросам наращивания производства вакцин от COVID-19.