Стало известно, какой вокзал Петербурга пользуется наибольшим спросом в 2021 году

«Октябрьская железная дорога» привела рейтинг популярности вокзалов Северной столицы. Также стало известно, куда чаще всего петербуржцы отправлялись в прошедшие месяцы 2021 года.

Как сообщают Невские новости со ссылкой на пресс-службу «ОЖД», самым популярным оказался Московский — пассажиропоток главного вокзала города составил больше миллиона человек.

На втором месте по привлекательности оказался Балтийский вокзал — за первые два месяца воспользовались 629 тысяч пассажиров. Первую тройку замыкает Финляндский вокзал, через который прошло 607 тысяч петербуржцев.

В конце рейтинга расположились Витебский (201 тысяча человек) и Ладожский (422 тысячи человек) вокзалы.

Также «Октябрьская железная дорога» назвала наиболее частое направление пассажиров, отправляющихся их Петербурга — им традиционно стала Москва.