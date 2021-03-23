Стало известно, какой вокзал Петербурга пользуется наибольшим спросом в 2021 году

Автор: Анастасия Щербакова
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вокзал
Фото: https://www.visit-petersburg.ru

«Октябрьская железная дорога» привела рейтинг популярности вокзалов Северной столицы. Также стало известно, куда чаще всего петербуржцы отправлялись в прошедшие месяцы 2021 года.

Как сообщают Невские новости со ссылкой на пресс-службу «ОЖД», самым популярным оказался Московский — пассажиропоток главного вокзала города составил больше миллиона человек.

На втором месте по привлекательности оказался Балтийский вокзал — за первые два месяца  воспользовались 629 тысяч пассажиров. Первую тройку замыкает Финляндский вокзал, через который прошло 607 тысяч петербуржцев.

В конце рейтинга расположились Витебский (201 тысяча человек) и Ладожский (422 тысячи человек) вокзалы.

Также «Октябрьская железная дорога» назвала наиболее частое направление пассажиров, отправляющихся их Петербурга — им традиционно стала Москва.

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Стало известно, какой вокзал Петербурга пользуется наибольшим спросом в 2021 году рейтинг, Петербург, пассажиропоток, вокзал
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