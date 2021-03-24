На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 24 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 24 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола»:

км 83, 96 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 667 ограничение скорости движения в направления г. СПб с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;