На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 24 марта

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 24 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 83, 96 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 667 ограничение скорости движения в направления г. СПб с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;
  • км 672 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 60-61 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, очистка шумозащитных экранов;
  • км 152 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 112-115 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 0-1 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
  • м 8-10 ограничение скорости движения в сторону СПб с08:00 до 20:00, замер колейности;
  • км 7-8 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, замер колейности;
  • км 11-12 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
  • км 15-16 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
  • км 16-18 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, уборка снега от шумозащитного экрана;
  • км 33-34 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена дорожного буфера;
  • км 27-28 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, замена дорожного буфера;
  • км 72-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

  • ТрР Колпаны, ограничение скорости движения в сторону Пскова с 08:00 до 17:00, ремонт МБО.
Автор