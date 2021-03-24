На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 24 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 24 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 83, 96 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 667 ограничение скорости движения в направления г. СПб с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;
- км 672 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
А-181 «Скандинавия»:
- км 60-61 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, очистка шумозащитных экранов;
- км 152 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 112-115 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 0-1 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- м 8-10 ограничение скорости движения в сторону СПб с08:00 до 20:00, замер колейности;
- км 7-8 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, замер колейности;
- км 11-12 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 15-16 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 16-18 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, уборка снега от шумозащитного экрана;
- км 33-34 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена дорожного буфера;
- км 27-28 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, замена дорожного буфера;
- км 72-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- ТрР Колпаны, ограничение скорости движения в сторону Пскова с 08:00 до 17:00, ремонт МБО.