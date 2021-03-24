Ленинградская область готовится к апрельским паводкам

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Ленинградская область готовится к сильным паводкам. Этот вопрос поднимался 23 марта на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством представителя президента в СЗФО Александра Гуцана.

«В группировку сил, которой предстоит обеспечить безаварийное прохождение весеннего половодья, привлечено более 7,5 тысяч специалистов и 2,6 тысячи единиц специальной техники, включая плавсредства и авиацию», – сообщил Александр Дрозденко.

Пик весеннего половодья ожидается в апреле. При этом максимальные уровни воды на реках будут в пределах нормы. С 25 марта запланированы ледовзрывные работы на реках Сясь, Свирь, Паша и Оять, чтобы ослабить ледовый покров.