Пьяный мужчина по телефону угрожал взорвать дом в Мурино

Житель Мурино позвонил в полицию и заявил, что у него в квартире дома №17 по Воронцовскому бульвару заложена «бомба» и он «хочет взорвать дом».

На адрес выехали полицейские. 50-летнего мужчину задержали в собственной квартире, он был пьян. У него изъяли мобильный телефон. Взрывных устройств и взрывчатых веществ в доме и на прилегающей к нему территории обнаружено не было, эвакуация не проводилась.

Возбуждено уголовное дело. У подозреваемого взято обязательство о явке.

Ранее мы рассказывали, что полицейские ранили нарушителя во время погони в Выборгском районе. Мужчину госпитализировали. Его привлекут к ответственности после лечения.