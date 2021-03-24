Лучших работников культуры наградят в Ленобласти

Торжественное событие пройдет 25 марта на сцене Дворца искусств Ленобласти.

Лучшим работникам культуры будет присвоено звание «Почетный работник культуры Ленинградской области», а также вручены государственные награды и знаки отличия.

В этот день гостям праздника покажут спектакль, главные роли в котором исполнят заслуженная артистка России Инга Оболдина и народный артист России Федор Добронравов.

Ранее в Ленобласти наградили лучших в сфере потребительского рынка. Победители получили приз в размере 65 тыс. руб., за второе место – 52 тыс., третье – 39 тыс.