В Ленобласти прошел I открытый фестиваль-конкурс любительских театров кукол

Автор: Гузель Галимова
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В Международный день кукольника, который отмечается 21 марта, в Ленобласти состоялся I открытый фестиваль-конкурс «Вот так номер!» среди любительских театров кукол и театральных коллективов.

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Фото: администрация Ленобласти

Всего в конкурсе приняли участие 10 театральных коллективов из шести районов Ленобласти и один коллектив из Петербурга.

Обладателем гран-при и лауреатом I степени в номинации «Лучшая режиссура эстрадного номера» стала театральная студия «Муравейник» из Кузьмоловского Дома культуры. Диплом Лауреата I степени «За отличную технику вождения кукол» у образцового театра кукол Лужского городского Дома культуры. Полный список лауреатов по ссылке.

Ранее мы рассказывали, что юная художница из Светогорской школы искусств Анастасия Алексеева выиграла высшую награду конкурса «Серебряный карандаш».

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