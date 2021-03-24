В Ленобласти прошел I открытый фестиваль-конкурс любительских театров кукол

В Международный день кукольника, который отмечается 21 марта, в Ленобласти состоялся I открытый фестиваль-конкурс «Вот так номер!» среди любительских театров кукол и театральных коллективов.

Всего в конкурсе приняли участие 10 театральных коллективов из шести районов Ленобласти и один коллектив из Петербурга.

Обладателем гран-при и лауреатом I степени в номинации «Лучшая режиссура эстрадного номера» стала театральная студия «Муравейник» из Кузьмоловского Дома культуры. Диплом Лауреата I степени «За отличную технику вождения кукол» у образцового театра кукол Лужского городского Дома культуры. Полный список лауреатов по ссылке.

Ранее мы рассказывали, что юная художница из Светогорской школы искусств Анастасия Алексеева выиграла высшую награду конкурса «Серебряный карандаш».