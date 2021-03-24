Плюсовая температура и мокрый снег с дождем ждут жителей Ленобласти в четверг

В четверг, 25 марта, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2…+2°C, днем столбики термометров покажут +3…+8°C. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ранее в Гидрометцентре пообещали россиянам теплую весну и лето. С апреля по сентябрь средние температуры воздуха в России будут около нормы и даже выше. Теплая погода в Северо-Западном федеральном округе ожидается уже в апреле.