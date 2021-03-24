Россиянин пытался нелегально вывезти через Пулково 24 килограмма икры

Россиянин отправлялся из Санкт-Петербурга на Кипр и пересек линию входа в «зеленый» коридор Пулково. Следовательно, он не должен был иметь товары, подлежащие таможенному декларированию.

Однако при досмотре на рентгеновском оборудовании в сумке обнаружили деликатесы. Выяснилось, что мужчина не задекларировал около 24 килограммов осетровой и форелевой икры.

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Таможенникам он заявил, что весь этот объем – для личного пользования. Сотрудники таможни не согласились с его трактовкой произошедшего. Теперь нарушителю грозит административная ответственность.