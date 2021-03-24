Ледовая прогулка по Неве закончилась вызовом спасателей.

Происшествие случилось 24 марта в Петербурге. Группа из семерых человек вместе с двумя детьми выпала в Неву из аэросаней, которые потеряли ход. ЧП произошло возле Троицкого моста. Спасатели достали пострадавших из реки и передали медикам.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»