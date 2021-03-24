Семеро взрослых с детьми упали с аэросаней в Неву

Автор: Анастасия Щербакова
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Ледовая прогулка по Неве закончилась вызовом спасателей.

Происшествие случилось 24 марта в Петербурге. Группа из семерых человек вместе с двумя детьми выпала в Неву из аэросаней, которые потеряли ход. ЧП произошло возле Троицкого моста. Спасатели достали пострадавших из реки и передали медикам.

Семеро взрослых с детьми упали с аэросаней в Неву Петербург, нева, мчсавтор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Семеро взрослых с детьми упали с аэросаней в Неву Петербург, нева, мчсавтор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Семеро взрослых с детьми упали с аэросаней в Неву Петербург, нева, мчсавтор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Семеро взрослых с детьми упали с аэросаней в Неву Петербург, нева, мчсавтор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Семеро взрослых с детьми упали с аэросаней в Неву Петербург, нева, мчс
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