Ледовая прогулка по Неве закончилась вызовом спасателей.
Происшествие случилось 24 марта в Петербурге. Группа из семерых человек вместе с двумя детьми выпала в Неву из аэросаней, которые потеряли ход. ЧП произошло возле Троицкого моста. Спасатели достали пострадавших из реки и передали медикам.
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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