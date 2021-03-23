В Петербурге возбудили уголовное дело о халатности при организации похода на Хибины

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту халатности при организации турпохода на горный массив Хибины, на котором в результате схода лавины погибла 12 — летняя девочка.

Информацию об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Петербургу. Как считает следствие, неисполнение сотрудниками «Дома детского творчества Приморского района» своих обязанностей привело к нахождению тургруппы в опасной зоне и гибели ребенка.

Напомним, что в понедельник, 22 марта произошло чрезвычайное положение в Мурманской области на горном массиве Хибины. Петербургской общественной организацией спортивного туризма и экстремальных видов спорта «Скиф» была сформирована туристическая группа из 16 человек, 13 из которых не было 18 лет. Тургруппой руководил 49-летний инструктор.

В результате рокового стечения обстоятельств произошел сход лавины, под который попала 12-летняя девочка. Сообщалось, что ребенка спасти не удалось, однако как выяснилось позже от мамы погибшей — девочка оставалась живой на протяжении 12 часов в ожидании эвакуации.