Людей спасли и составили несколько административных протоколов за нарушение запрета выхода на лёд.
Спасательная операция силами МЧС прошла в акватории Финского залива, недалеко от Кронштадта. В 300 метрах от берега образовалась большая промоина. В поиске задействовали два катера поисково-спасательной службы, которые нашли и спасли людей с дрейфующей льдины.
Пострадавших нет. Запрет выхода на ледовое покрытие водных объектов Санкт-Петербурга действует до 15 апреля 2021, поэтому на людей оштрафовали. Об этом рассказали regnum.ru и rg.ru.
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