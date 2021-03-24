Людей спасли и составили несколько административных протоколов за нарушение запрета выхода на лёд.

Спасательная операция силами МЧС прошла в акватории Финского залива, недалеко от Кронштадта. В 300 метрах от берега образовалась большая промоина. В поиске задействовали два катера поисково-спасательной службы, которые нашли и спасли людей с дрейфующей льдины.

Пострадавших нет. Запрет выхода на ледовое покрытие водных объектов Санкт-Петербурга действует до 15 апреля 2021, поэтому на людей оштрафовали. Об этом рассказали regnum.ru и rg.ru.