Выборгский суд Петербурга рассмотрит дело автоподставщиков, имитировавших удар куском мыла.

Выборгский районный суд Петербурга приступил к рассмотрению дела о группе мошенников, которые организовывали фейковые аварии с пешеходами.

Следствие установило, что жулики устраивали свои аферы на нерегулируемых пешеходных переходах. Один из мошенников намеренно прыгал под колеса двигающегося автомобиля, а остальные кидали кусок мыла в машину, для имитации звука удара. Дальше обманщики пугали жертву якобы сбитым сотрудником полиции и показывали ему разбитые часы. Решать инцидент мошенники предлагали сразу на месте. Таким образом они выманили у жертв 7,5 млн рублей.

Суд решит дальнейшую судьбу дорожных аферистов. Об этом рассказали 78.ru.