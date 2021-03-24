Выборгский суд Петербурга рассмотрит дело автоподставщиков, имитировавших удар куском мыла.
Выборгский районный суд Петербурга приступил к рассмотрению дела о группе мошенников, которые организовывали фейковые аварии с пешеходами.
Следствие установило, что жулики устраивали свои аферы на нерегулируемых пешеходных переходах. Один из мошенников намеренно прыгал под колеса двигающегося автомобиля, а остальные кидали кусок мыла в машину, для имитации звука удара. Дальше обманщики пугали жертву якобы сбитым сотрудником полиции и показывали ему разбитые часы. Решать инцидент мошенники предлагали сразу на месте. Таким образом они выманили у жертв 7,5 млн рублей.
Суд решит дальнейшую судьбу дорожных аферистов. Об этом рассказали 78.ru.
Вам будет интересно
Людей спасли и составили несколько административных протоколов за нарушение запрета выхода на лёд. Спасательная операция силами МЧС прошла в акватории Финского...
24.03.2021 69