Таможенное управление нашло 230 килограммов сыра, масла, а также ветчины и колбасных изделий, не имеющих документов.

Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления сообщила об изъятии около 200 килограммов санкционных товаров. Среди них нашли больше 182 кг сыра, 42 кг масла и около 6 кг колбасы. Документов на продукты у продавцов не было.

Сыр привезен из Эстонии, Великобритании, Германии, Финляндии, Италии, Дании и Польши, масло из Финляндии, а колбасу сделали в Испании и Финляндии. Все эти продукты изъяли. Об этом рассказали 78.ru.