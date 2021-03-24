Половину полос трассы М-11 «Нева» перекроют на месяц из-за ремонта

Автор: Анастасия Щербакова
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м- 11
Фото: https://www.drivenn.ru/

Дорожный ремонт на участке платной трассы М-11 «Нева» в Ленобласти сильно затруднит движение. В сторону Москвы и Петербурга открыты только три полосы движения из шести.

Как сообщили 47news со ссылкой на «Автодор«, ограничения действуют со среды, 24 марта на участке с 663-го по 666-й километр дороги. На объекте будут ремонтировать швы на мосту через реку Ижора.

В сторону Москвы открыта одна полоса по встречной дороге, а движение в направлении Северной столицы возможно только по двум полосам.

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18.03.2021 175
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