Половину полос трассы М-11 «Нева» перекроют на месяц из-за ремонта

Дорожный ремонт на участке платной трассы М-11 «Нева» в Ленобласти сильно затруднит движение. В сторону Москвы и Петербурга открыты только три полосы движения из шести.

Как сообщили 47news со ссылкой на «Автодор«, ограничения действуют со среды, 24 марта на участке с 663-го по 666-й километр дороги. На объекте будут ремонтировать швы на мосту через реку Ижора.

В сторону Москвы открыта одна полоса по встречной дороге, а движение в направлении Северной столицы возможно только по двум полосам.