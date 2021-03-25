Александр Дрозденко поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил сотрудников областных учреждений культуры с Днем работника культуры.

“Яркие, талантливые, по-настоящему увлеченные своим делом люди — во все времена вы были и остаетесь истинными хранителями огромного культурного, цивилизационного богатства Ленинградской земли”, — сказал Александр Дрозденко.

Он добавил, что всех работников учреждений культуры объединяет высокое призвание наполнять жизнь людей творчеством, привносить в мир красоту и гармонию. И пожелал им творческого вдохновения и неугасимого энтузиазма, добра и благополучия.

И отметил, что власти Ленобласти и дальше оказывать всестороннюю поддержку развитию культуры в регионе.

Сегодня, 25 марта, на сцене Дворца искусств Ленобласти наградят лучших работников культуры. Им будет присвоено звание «Почетный работник культуры Ленинградской области», а также вручены государственные награды и знаки отличия.